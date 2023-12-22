Едут за деньгами "рабов и холопов". Сколько требуют за корпоративы в России артисты-предатели

Едут за деньгами "рабов и холопов". Сколько требуют за корпоративы в России артисты-предателиНет ничего удивительного в том, что новогодние дни являются временем особой активности звёзд шоу-бизнеса – праздничные вечеринки и корпоративы всегда были особой статьёй дохода для артистов.