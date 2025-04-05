Российские войска перекрыли украинский путь к морю — Николаевская логистика под ударом: Карта специальной военной операции на Украине на 5 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваБлокада украинских портов в Николаевской области стала очередным звеном в стратегической операции российских войск по контролю над южными транспортными артериями.