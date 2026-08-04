Атака под чужим флагом втягивает Египет в войну США с Ираном Константин Ольшанский Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press/Архив Война на Ближнем Востоке вышла за пределы привычных зон противостояния.
Удар по американскому «теневому флоту». Третий фронт открыт
Комментарии
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Maxim
Помню, на новогоднюю ёлку - вешали флажки.. Мы сегодня не гуляли, не играли мы в снежки. Мы сегодня вырезали новогодние флажки"
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Неважно, кто пи.данул. Главное - по пиндосам. Чем чаще и сильнее, тем лучше!
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1 м.
Андрей Ворожейкин
Насколько такая подляна выгодна евреям?
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1 м.
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