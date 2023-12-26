Шойгу: при взятии Марьинки особо отличились военные 150-й дивизии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что при взятии Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР) особо отличились военные 150-й дивизии.
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