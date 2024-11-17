Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

Российские войска утром 17 ноября нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии