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Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

Российские войска утром 17 ноября нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивают функционирование военно-промышленного комплекса страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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