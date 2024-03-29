Europe 1: спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады Французские спецслужбы рекомендовали отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр из-за угрозы безопасности, сообщил источник Europe 1.
Возможна отмена церемонии открытия Олимпийских игр
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Чем хуже врагам, тем лучше нам.
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9 час.
Анфиса Иванова
Дрожат лягушатники !!! Дрожите, дрожите...кара над вами тоже висит!
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6 час.
Александр Рус
а шо случилось,педерасты?гейпарад в опасности?
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3 час.
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