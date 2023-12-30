Обстрел мирных жителей Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) лишает украинскую сторону права претендовать на звание «хороших парней», а для Запада это неудобная ситуация, потому там и не торопятся комментировать и выступать с заявлениями, отметил в беседе с «Известиями» 31 декабря американский журналист, общественно-политический активист, юрист в области прав человека и трудовых прав Дэниел (Дэн) Ковалик.