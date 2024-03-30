Российский театр "Большое гнездо" выступил на втором международном театральном фестивале в Тунисе

В столице Туниса состоялся второй международный театральный фестиваль “Тунис — Мировой театр”. В этом мероприятии участвуют зарубежные коллективы, включая российский драматический театр “Большое гнездо” из города Дмитров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии