Российские военные рассказали о работе БМП-3 по ВСУ в районе Угледара

Военнослужащие бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» с помощью боевых машин пехоты продолжают наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР).
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