В отношении взявшего семью в заложники россиянина возбудили дело

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, взявшего в заложники семью. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
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