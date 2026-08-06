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Zero Hedge

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Japan Marks Hiroshima Anniversary Without Naming US, While Shaming Russia

Japan Marks Hiroshima Anniversary Without Naming US, While Shaming Russia

Japan Marks Hiroshima Anniversary Without Naming US, While Shaming Russia Russia is not happy with Japan's statements regarding the anniversary of the US military's dropping of the atomic bomb on Hiroshima at the end of WWII.

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