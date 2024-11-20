Слуцкий: Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии

Планы коллективного Запада превратить Белоруссию в антироссийский плацдарм безнадежны. Союзное государство ответит на провокации, заявил РИА «Новости» лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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