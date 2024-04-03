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Что влияет на стойкость аромата духов и можно ли ее продлить

Объясняет парфюмерный эксперт, химик, создатель ароматов для многих российских компаний Матвей Юдов. Вопрос предпочтений в парфюмерии — дело сугубо личное, а вот технические качества композиции — ее стойкость, диффузность («шлейфовость»), интенсивность — можно измерить и оценить объективно.

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