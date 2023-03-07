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Daily Mail: военная помощь Украине опустошила арсеналы британской армии

Daily Mail: военная помощь Украине опустошила арсеналы британской армии

Разносторонняя военная помощь Украине опустошила арсеналы британской армии, Лондону потребуется не менее 10 лет для восполнения запасов боевой техники, снаряжения и боеприпасов.

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