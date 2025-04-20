Уже не так круто, как в первых трейлерах: свежий ролик Light of Motiram показывает иг...

Уже не так круто, как в первых трейлерах: свежий ролик Light of Motiram показывает игровой процессPolaris Quest, разработчики из Китая, показали трейлер геймплея Light of Motiram — идейного клона серии Horizon с уклоном в строительство, а также выживалки Palworld,.
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