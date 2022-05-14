Аджоев о следующем сезоне: «Арсенал» получит поддержку со стороны губернатора при любом развитии событий»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о встрече с губернатором региона. «Накануне оставшихся важнейших матчей чемпионата руководство клуба принял губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.

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