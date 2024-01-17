Взгляд «Орлана»: десантным кораблям увеличат огневую мощь

Огневую мощь больших десантных кораблей ВМФ России увеличат за счет беспилотников «Орлан» и ZALA — это предусматривает программа модернизации БДК, принятая Министерством обороны РФ, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
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