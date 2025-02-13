Песков: совещание Путина с правительством перенесено из-за звонка Трампа

Совещание президента России Владимира Путина с правительством, которое планировалось провести 12 февраля, перенесено на следующую неделю, поскольку в четверг состоялся продолжительный телефонный разговор российского лидера с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
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