Не всем понравилось заявление России о том, что она теперь ставит свои интересы выше любых международных договоров.
"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС
Комментарии
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Ольга Ушакова
Тем прискорбнее, что у финнов очень много домов, которые отапливались дровами или вернее брикетами!!! Таперыча будут либо вокруг своих домов и квартир бегать, что б согреться или собираться в комунны и жить гамузом в одной хибарке!!! Ну ведь бородись за освобождение от российского "энергетического ига" пожалуйста получайте!!! А в Германии ходят владельцы домов по лесам и собирают хворост с письменного разрешения владельца леса!!! И это в 21 веке в Европе!!!
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1 д.
Boris Borisov
Ну , вот ! А то говорите, что хороших новостей нет !
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Когда я предлагал скупить весь их бардак по частям когда была возможность они щелкали клювом а теперь задним умом они решают как дальше на дистанции жить?
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1 д.
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