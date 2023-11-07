"ВТО нам больше не указ! Будете платить сколько вам скажут". Россия нашла уязвимое место ЕС

Ольга Ушакова

Тем прискорбнее, что у финнов очень много домов, которые отапливались дровами или вернее брикетами!!! Таперыча будут либо вокруг своих домов и квартир бегать, что б согреться или собираться в комунны и жить гамузом в одной хибарке!!! Ну ведь бородись за освобождение от российского "энергетического ига" пожалуйста получайте!!! А в Германии ходят владельцы домов по лесам и собирают хворост с письменного разрешения владельца леса!!! И это в 21 веке в Европе!!!