Авторы VR-шутера Ghosts of Tabor заработали более 3 млн долларов на платформе Meta Quest App LabVR-шутер Ghosts of Tabor, вдохновленный небезызвестным Escape From Tarkov, вышел в стадии раннего доступа в марте этого года и уже успел заполучить поклонников.