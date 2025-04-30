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Царьград

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Bloomberg: Путин «сохранил позицию», отклонив предложение о прекращении огня на линии фронта

Bloomberg: Путин «сохранил позицию», отклонив предложение о прекращении огня на линии фронта

Спецпосланник президента США выступил с предложением о прекращении огня на текущих позициях.Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоялись в Кремле в минувшую пятницу.

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