Bloomberg: Путин «сохранил позицию», отклонив предложение о прекращении огня на линии фронта

Спецпосланник президента США выступил с предложением о прекращении огня на текущих позициях.Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа состоялись в Кремле в минувшую пятницу.
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