Доктор Хан раскрыл, когда усталость может быть признаком серьезной болезни

Усталость, не проходящая после хорошего ночного сна или выходных, может указывать на проблемы со здоровьем, пишет Mirror со ссылкой на доктора Амира Хана.
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