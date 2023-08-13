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Виктор Шалимов об Овечкине: «У него впереди рекорд Гретцки, потом и Ягра по возрасту обойдет, может. До 45 лет любой может доиграть»

51-летний владелец «Кладно» Яромир Ягр пока не объявлял о завершении карьеры и может сыграть в следующем сезоне чешской экстралиги.

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