Автономные автобусы приводят в ужас пассажиров

Автономные автобусы и поезда могут стать важной частью общественного транспорта в будущем. Исследование университета прикладных наук в Кобурге представляет новый взгляд на чувство безопасности пассажиров в таких автономных общественных транспортных средствах, где нет водителя за рулем.