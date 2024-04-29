Автономные автобусы приводят в ужас пассажиров

Автономные автобусы и поезда могут стать важной частью общественного транспорта в будущем. Исследование университета прикладных наук в Кобурге представляет новый взгляд на чувство безопасности пассажиров в таких автономных общественных транспортных средствах, где нет водителя за рулем.
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