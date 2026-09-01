Певец Gazan исполнил свой трек "67" на линейке в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели школьную линейку под песню исполнителя Gazan «Сикс-севен» («67»). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Матвиенко: в Совф...
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым