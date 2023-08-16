Борьба с вандалами: как будут вычислять тех, кто портит подъезды в домах Владислав ВислНачиная с осени, вступят в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, согласно которым нарушители, которые наносят ущерб общему имуществу в многоквартирных домах, коттеджных поселках и апартаментных комплексах, будут нести ответственность за свои действия.