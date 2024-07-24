Врач Калошина: яблоки, апельсины и жирные сорта рыбы могут повысить бодрость

Темный шоколад также способен обеспечить организм энергией Прилив энергии и бодрость в течение рабочего дня сможет обеспечить употребление яблок, апельсинов, а также жирных сортов рыбы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
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