Территория возле Эрмитажа вскрыла мрачную тайну семьи президента США

Рядом с домом седьмого президента США Эндрю Джексона обнаружено захоронение человеческих останков. По мнению ведущих независимых археологов и историков, кладбище является вероятным местом захоронения примерно 28 рабов.
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