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Телеканал «Моя Планета»

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Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    ну так у них камуноизды у власти... у нас тоже подобное было 30 лет назад - и мусор везде и пьяные повсюду и одевалис...5 привычек из Кит...
  • Наталья Климова
    Очень интересное место!!Рассказ смотрител...
  • Виктор Минин
    Блин, а я в каком Китае был в 2018 году? Пекин, Шанхай, Ляньюньгай....5 привычек из Кит...

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