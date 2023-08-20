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В Карелии менее 70 процентов населения обеспечено качественной водой

Опубликован Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2022 году Текст: Елена Малишевская В Карелии в 2022 году качественной питьевой водой были обеспечены 418 838 человек — 69,5% общего числа жителей республики.

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