Россия больше не защищается – наступает: Шевченко о последствиях иранской победы

Ошеломляющая победа Ирана над США окончательно расставила все по своим местам и лишила Россию всех сомнений, развязала ей руки – РФ сменила тактику и перешла от защиты к наступлению на всех направлениях.
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