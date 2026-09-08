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Несекретные материалы

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Россия больше не защищается – наступает: Шевченко о последствиях иранской победы

Россия больше не защищается – наступает: Шевченко о последствиях иранской победы

Ошеломляющая победа Ирана над США окончательно расставила все по своим местам и лишила Россию всех сомнений, развязала ей руки – РФ сменила тактику и перешла от защиты к наступлению на всех направлениях.

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