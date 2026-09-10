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Царьград

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Криштиану Роналду забил 979-й гол в карьере за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил 979-й гол в карьере за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду, нападающий «Аль-Наср», поделился, что «тяжёлая работа приносит свои плоды», после того как команда одержала победу над «Абхой» в чемпионате Саудовской Аравии со счётом 2:1.

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