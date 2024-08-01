Развели мигрантскую вольницу – Володин устроил разнос правительству

Евгений

Как же задолбали все эти Володины и иже с ним. Работают на публику, как будто все вокруг тупые или слепые. Если и обсуждают, то какую-нибудь херню про обязанности новых граждан и прочие глупости. Отвлекая внимание и уводя решение проблемы в другую плоскость. А дело одно единственное и заключается в том, что не нужны они ни в каком виде для страны, даже если готовы вставать на учет и служить не нужны. Хоть в каком случае и качестве. Никаких паспортов не нужно раздавать ни при каких обстоятельствах. Вот это нужно запретить категорически и просто не впускать, кроме как на конкретную работу к конкретному нанимателю. Нахер все семьи и прочую публику. Почему в думе делают вид, что все так сложно исправить??? Хотя всем ясно, что гниды за неделю могут все нужные законы принять!!! Смешно смотреть, как твари отчитываются, что выслали 40 тысяч мигрантов, при том, что под миллион заехало их...