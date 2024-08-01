Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 868 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Сначала расстрелять голикову и её дружков, затем вернуть всё на уровень 2000-го года в кадрах и развивать, чурок не б...В России создали ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, она разговаривает на его языке. Другой язык он не понимает. Поработайте на ее месте и будете еще хуже и...«Ты - ЧМО, понял!...
  • Андрей Тихонов
    Во бля, а кто "пальмой" завалил всю Россию, патриот хреновРазвели мигрантск...

Развели мигрантскую вольницу – Володин устроил разнос правительству

Развели мигрантскую вольницу – Володин устроил разнос правительству

  Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Поля Русс
ТОЛЬКО ТАК....ВСЕ ЭТИ ШАУРМЫ, ГДЕ СИДЯТ ПУЗАТЫЕ НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ...И ТАК ОНИ СЯДЯТ ДНЯМИ...ЭТО ЧТО???ЗАЧЕМ НАМ ЭТИ ПРОДУКТОВЫЕ ОТРАВИЛОВКИ???
Ответить
1 час.
Евгений
Как же задолбали все эти Володины и иже с ним. Работают на публику, как будто все вокруг тупые или слепые. Если и обсуждают, то какую-нибудь херню про обязанности новых граждан и прочие глупости. Отвлекая внимание и уводя решение проблемы в другую плоскость. А дело одно единственное и заключается в том, что не нужны они ни в каком виде для страны, даже если готовы вставать на учет и служить не нужны. Хоть в каком случае и качестве. Никаких паспортов не нужно раздавать ни при каких обстоятельствах. Вот это нужно запретить категорически и просто не впускать, кроме как на конкретную работу к конкретному нанимателю. Нахер все семьи и прочую публику. Почему в думе делают вид, что все так сложно исправить??? Хотя всем ясно, что гниды за неделю могут все нужные законы принять!!! Смешно смотреть, как твари отчитываются, что выслали 40 тысяч мигрантов, при том, что под миллион заехало их...
Ответить
37 мин.
Андрей Тихонов
Во бля, а кто &quot;пальмой&quot; завалил всю Россию, патриот хренов
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх