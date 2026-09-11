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Царьград

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В Топках пьяный мужчина устроил дебош на автовокзале

В Топках пьяный мужчина устроил дебош на автовокзале

В Топках сотрудники Росгвардии пресекли хулиганство на территории автовокзала. Инцидент произошёл утром: 44-летний мужчина устроился спать на скамейке в зоне посадки, а на просьбы персонала освободить место отреагировал агрессивно.

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