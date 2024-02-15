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Российское посольство в Латвии «разочаровано» депортацией русскоязычных граждан из республики

Российское посольство в Латвии «разочаровано» депортацией русскоязычных граждан из республики

Посольство России в Латвии в четверг, 15 февраля, опубликовало сообщение, в котором говорится, что «разочаровано» решением Конституционного суда республики о депортации граждан России, владельцев ПМЖ (постоянное место жительства), не сдавшим вовремя экзамен на знание латышского языка.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ФАШИСТСКАЯ  ВША  ПЛЕЕТ  в  РОССИЮ  а  РОССИЯ РАЗОЧАРОВАНА  и ,  ВСЕ ...??? ,  ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЕМ ТОРГОВЛЮ  с НАЦИСТСКОЙ Латвией ???  ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ НЕТ ТОТАЛЬНЫХ САНКЦИЙ  и  ПРЕРЫВАНИЯ  ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ ,  ОПЯТЬ СОПЛИ   ЖУЕМ  в  ПРИКУСКУ ??? ,  ТОШНО  и  ПРОТИВНО СЛЫШАТЬ  от  РОССИЙСКТХ  властей что они ,,ОЗАБОЧЕНЫ  и  РАЗОЧАРОВАНЫ,, , ТОШНО ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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