Российское посольство в Латвии «разочаровано» депортацией русскоязычных граждан из республики

Гарий Щерба

ФАШИСТСКАЯ ВША ПЛЕЕТ в РОССИЮ а РОССИЯ РАЗОЧАРОВАНА и , ВСЕ ...??? , ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЕМ ТОРГОВЛЮ с НАЦИСТСКОЙ Латвией ??? ПОЧЕМУ , ПОЧЕМУ НЕТ ТОТАЛЬНЫХ САНКЦИЙ и ПРЕРЫВАНИЯ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ , ОПЯТЬ СОПЛИ ЖУЕМ в ПРИКУСКУ ??? , ТОШНО и ПРОТИВНО СЛЫШАТЬ от РОССИЙСКТХ властей что они ,,ОЗАБОЧЕНЫ и РАЗОЧАРОВАНЫ,, , ТОШНО ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!