Российское посольство в Латвии «разочаровано» депортацией русскоязычных граждан из республики

Посольство России в Латвии в четверг, 15 февраля, опубликовало сообщение, в котором говорится, что «разочаровано» решением Конституционного суда республики о депортации граждан России, владельцев ПМЖ (постоянное место жительства), не сдавшим вовремя экзамен на знание латышского языка.
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