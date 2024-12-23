Алтай оказался в конце рейтинга регионов по ключевым сферам развития в 2024 году

Оба Алтая - и край, и республика - показали не самые лучшие результаты Алтайский край находится на 61-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в итоговом рейтинге регионов за 2024 год, а Республика Алтай - на 82-м, сообщает РИА Новости.