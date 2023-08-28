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Кирпич бросили с высоты в лобовое стекло автобуса «Астон Виллы» после победы над «Бернли». Дело передали в полицию

Кирпич бросили с высоты в лобовое стекло автобуса «Астон Виллы» после победы над «Бернли». Дело передали в полицию

Инцидент произошел на автомагистрали неподалеку от стадиона «Бернли» после того, как автобус «Астон Виллы» возвращался домой после победы.

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