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Царьград

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Трагедия на Мологе: двое рыбаков утонули под ледяным покровом реки

Трагедия на Мологе: двое рыбаков утонули под ледяным покровом реки

В Бежецком округе Тверской области из реки Мологи извлечены тела двух утонувших рыбаков. Следственные органы выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего у села Присеки, где рыбаки провалились под лед.

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