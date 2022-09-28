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В Магаданской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Полиция и дети»

В Магаданской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Полиция и дети»

В ходе профилактической акции «Полиция и дети» сотрудники ОМВД России по Среднеканскому району провели тематические беседы, лекции и тестирование для школьников поселка Сеймчан и села Верхний Сеймчан.

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