В Магаданской области проходят профилактические мероприятия в рамках акции «Полиция и дети»

В ходе профилактической акции «Полиция и дети» сотрудники ОМВД России по Среднеканскому району провели тематические беседы, лекции и тестирование для школьников поселка Сеймчан и села Верхний Сеймчан.
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