Эксперт Кокова: полностью удалить информацию о себе из интернета нельзя

Полностью удалить все сведения о себе из интернета невозможно, поскольку цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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