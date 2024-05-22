МО: расчет РСЗО "Ураган" ВС РФ уничтожил взвод ВСУ при попытке контратаки

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" северной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке контратаки высоты, занятой российскими военными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии