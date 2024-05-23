ФСБ задержала жителей Мариуполя за шпионаж (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже. Установлено, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе, после чего передавали ее украинским спецслужбам.
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