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Русская весна

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ФСБ задержала жителей Мариуполя за шпионаж (ВИДЕО)

ФСБ задержала жителей Мариуполя за шпионаж (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже. Установлено, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе, после чего передавали ее украинским спецслужбам.

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