ФСБ задержала жителей Мариуполя за шпионаж (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Мариуполя по подозрению в шпионаже. Установлено, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе, после чего передавали ее украинским спецслужбам.