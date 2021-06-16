Трейдер Старт 2016

Трейдер Старт 2016

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Цены на нефть могут продолжить рост, если ОПЕК+ будет осторожничать - Fitch

Цены на нефть могут продолжить рост, если ОПЕК+ будет осторожничать - Fitch

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости/Прайм. Сохраняющийся дефицит на рынке нефти из-за ограничений по добыче со стороны ОПЕК+ удерживает нефтяные котировки выше 70 долларов за баррель, и дальнейшая осторожность альянса может еще больше повысить их, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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