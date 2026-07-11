Французский политик выступил с требованием немедленно сменить руководство Украины после заявлений бывшего главы украинского Национального банка о преступных методах, применяемых правительством Владимира Зеленского.
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