В Испании умерла самая старая женщина на Земле

Мария Браньяс Морера / © Residencia Santa Maria del Tura de Olot / Reuters В январе 2023 года Книга рекордов Гиннесса официально признала Браньяс старейшим человеком на Земле после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии