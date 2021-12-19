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Политолог Сосновский восхитился мощным шагом Москвы по пресечению нападков Запада на РФ

Политолог Сосновский восхитился мощным шагом Москвы по пресечению нападков Запада на РФ

Проекты договоров между Россией и НАТО о гарантиях безопасности являются важным шагом Москвы, который заранее обесценивает возможные в будущем нападки Запада на РФ, заявил политолог Александр Сосновский в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

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