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Царьград

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Казахстан занервничал? После слива расшифровки переговоров пилотов AZAL слово взяли чиновники

Казахстан занервничал? После слива расшифровки переговоров пилотов AZAL слово взяли чиновники

Министерство транспорта Казахстана отказалось комментировать данные из слитой в Сеть расшифровки переговоров пилотов AZAL перед крушением самолёта вблизи города Актау.

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