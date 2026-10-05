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Новости Липецка

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Редактор «Новостей Липецка» вошел в экспертный совет театрального фестиваля

Редактор «Новостей Липецка» вошел в экспертный совет театрального фестиваля

В экспертный совет вошли исследовательская школа ГИТИСа и практики региона. Среди членов жюри — театровед Дарья Акпанбаева, продюсер Гордей Боев, поэт и журналист Алена Воробьева, театровед Евгения Большакова и режиссёр Артём Антонов.

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