Более трети московских участников нацпроекта «Производительность труда» составляют малые предприятия

Малый бизнес активно участвует в национальном проекте «Производительность труда». За 2,5 года реализации нацпроекта в Москве к нему присоединились 130 малых предприятий, что составляет 38 процентов от общего числа участников.
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