Сила в правде
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Сила в правде

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Россия увеличила армию до 2,4 млн: мобилизация или стройбаты против дронов

Россия увеличила армию до 2,4 млн: мобилизация или стройбаты против дронов

За лето штат ВС вырос ещё на 25 тысяч. Общая численность приближается к 2,5 млн. Запад видит подготовку к войне с НАТО.

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